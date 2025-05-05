«Парни в резиновых шлёпанцах», как ещё недавно мировой «болтающий класс» именовал йеменских хуситов, грозят обрушить ситуацию во всём регионе Ближнего Востока. В минувший уикенд ракета, запущенная хуситами, разорвалась у терминала №3 главной воздушной гавани Израиля — аэропорта Бен-Гурион. К счастью, обошлось без жертв. Различные источники сообщают о четырёх или шести раненых.

Представитель хуситов Яхья Сариа, передаёт Al Jazeera, уже заявил: «Мы провели военную операцию, нацеленную на аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив. — Ред.). Мы предупреждаем международные авиакомпании, чтобы они не летали в аэропорт Бен-Гурион, поскольку это небезопасно».

Сам факт ракетной атаки подтвердили и в Израиле. Как указывает пресс-служба ЦАХАЛ, были предприняты три попытки перехватить ракету, но они оказались неудачными. И теперь в Израиле обещают ответить. Сначала министр обороны Исраэль Кац пообещал: «Кто бы ни причинил нам вред, мы нанесём ответный удар в семь раз сильнее». Затем высказался премьер-министр Биньямин Нетаньяху: «Израиль ответит на удар хуситов по нашему главному аэропорту, а также их иранским хозяевам в то время и в том месте, которое мы выберем». После чего добавил, что атаки со стороны йеменского движения «исходят из Ирана», и президент США Дональд Трамп был абсолютно прав, выдвигая эту версию происхождения ударов.

Здесь — огромное поле для комментирования. Понятно, что объявленная США коалиционная военная операция против хуситов по крайней мере пока не приносит ожидаемых результатов. Более того, если ещё недавно хуситы запускали полусамодельные ракеты, в худшем случае — по соседней Саудовской Аравии, по принципу «в белый свет как в копеечку», то теперь бьют уже по Израилю куда более опасной баллистикой. Да ещё умудряются пробить израильскую ПВО, которая по праву считается одной из лучших в мире. Возможно, теперь Израиль начнёт собственную операцию против хуситов. Но не исключено, что «разбираться» будет уже с Ираном — тем более что в том, что хуситы — это очередные «прокси» Тегерана, сомнений, в общем-то, нет.

Вряд ли здесь стоит выстраивать конспирологические версии — будто бы Израиль якобы намеренно «пропустил» ракету, чтобы теперь получить повод ударить по Йемену или Ирану. Строго говоря, перехваченная ракета — это такой же весомый повод для ответного удара, как и ракета, достигшая цели. Не говоря о том, что на фоне продолжающейся военной операции в Газе и как минимум неоднозначной ситуации в Сирии «третий фронт» — ещё и с Йеменом — Израилю был нужен в последнюю очередь. Но теперь у этого государства просто не остаётся выбора. Удар баллистической ракетой по аэропорту — не то событие, на которое Израиль может позволить себе не ответить. Правда, судя по словам Нетаньяху, немедленного ответа может не быть. Тем более что основные военные ресурсы Израиля задействованы сейчас в операции в Газе.

Однако есть здесь и ещё одна сторона вопроса. Ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион может спровоцировать и внутриполитические проблемы для властей Израиля. Спецслужбы страны и так «пропустили удар» 7 октября 2023 года, когда в результате атаки ХАМАС погибло около тысячи человек, причём главным образом — мирных граждан.

Военная операция в Газе слишком затягивается, плюс у Израиля нарастают внешнеполитические проблемы. На этом фоне прямая и реальная угроза ещё и главным воздушным воротам страны, помноженная на то, что ракета, запущенная из Йемена, «пробила» барьер ПВО — это может серьёзно осложнить ситуацию для нынешнего правительства. Настолько, что призывы отложить внутриполитические распри до окончания активных военных действий могут и не сработать. В любом случае, ракетная атака хуситов запустила слишком многогранные процессы, и её политические последствия только начинают разворачиваться.