Азербайджан стал центром притяжения и местом наведения мостов между военно-политическими антагонистами, что обусловлено фактом утверждения АР — уже и вне ареала Глобального юга – в качестве весомого и авторитетного геополитического игрока, востребованного не только с точки зрения его ресурсной базы и альтернативных транспортно-логистических возможностей, но и важного элемента мировой архитектуры безопасности, а также достигнутых страной дипломатических высот.

Не успел «отгреметь» резонансный визит в Азербайджан президента Ирана Масуда Пезешкиана, как вслед за ним, да еще и на пять дней, в Баку должен был прилететь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. А вскорости после него – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И этот политический «звездопад» нельзя назвать совпадением, «весенним пробуждением» — все три визита совершенно четко взаимосвязаны: Тегеран, Тель-Авив и Анкара наводят мосты в Баку при помощи президента Азербайджана.

Но, по последним данным, визит Нетаньяху, запланированный на 7 мая (еврейскую субботу он планировал провести в АР), отложен. По информации его канцелярии, «В свете событий в секторе Газа и Сирии, а также из-за плотного графика политических мероприятий и мер безопасности, Нетаньяху принял решение перенести свой визит в Азербайджан на другую дату».

И уже наутро после сообщения премьерской канцелярии распространилась информация о нанесении хуситами удара баллистической ракетой по району главного израильского аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. По данным местного телеканала Kan, аэропорт временно закрыт для взлетов и посадок.

К не состоявшемуся визиту Нетаньяху мы еще вернемся в силу его заданной геополитической и геостратегической важности – пусть он и отложен по веским причинам, однако без потери актуальности – если не ее нарастания.

Что касается Пезешкиана, несмотря на трагические события в Иране, свою миссию, надо думать, в Баку он выполнил, точнее, близко подошел к формированию с Алиевым почвы для выстраивания между ИРИ и АР новых отношений – от имевшей место напряженности до тесного сотрудничества. Изменившаяся геополитическая ситуация даже подвигла Иран на сенсационное заявление, вызвавшее острую реакцию в Армении – однозначного, твердого и без всяких «но» признания Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана.

В первую очередь это свидетельствует о том, что Иран, после победы Азербайджана в Карабахской войне, адаптировался к новым региональным реалиям, то есть – продемонстрировал способность к политической гибкости и понимание необходимости выстраивания новой региональной политики в более широком, чем Южный Кавказ, масштабе.

В центре внимания сторон во время визита Пезешкиана в Баку были, на первый взгляд, вопросы развития транспортных коридоров — речь, в частности, о проекте «Север – Юг» (строительство, восстановление дорог, в т.ч. железнодорожных, акцент на ж.д. Решт – Астара; проект «Аразского коридора» в Нахчыван через ИРИ). Но вряд ли из поля зрения сторон выпала боязнь и «обида» на Баку за его сотрудничество с Тель-Авивом.

Но о ней сейчас целесообразно «позабыть»: Азербайджан видится именно той страной – едва ли не единственной в мире, — способной посредничать между Тегераном и Тель-Авивом для (насколько возможно) максимального понижения градуса ирано-израильской напряженности, хотя роль в этом деле США малой не видится. То есть речь идет и об обеспечении безопасности в ареале столкновения интересов Ирана и Израиля.

Что же касается визита Нетаньяху, анонсируя его израильские СМИ сообщали, что наиболее важными вопросами для обсуждения сторон будут посредничество Баку в турецко-израильском урегулировании во избежание еще более масштабного конфликта в Сирии, и расширение Соглашений Авраама с возможностью включения в них Азербайджана.

Соглашения Авраама представляют собой серию договоров о нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими государствами, подписанных в 2020 — 2021 годах. Ключевую роль в заключении Соглашений сыграл первый кабинет президента США Дональда Трампа. Тогда Тель-Авив согласился отложить планы по присоединению Западного берега реки Иордан (в условиях, в том числе, угрозы со стороны Ирана, считавшейся общей для Израиля и ряда арабских стран).

В рамках Соглашений Авраама Израилем были подписаны мирные договоры с ОАЭ, с Бахрейном и Марокко. В отличие от Ирана, Турции, определенных арабских стран, Палестины и исламистских организаций, европейские страны Соглашения одобрили. Но в период президентства Джо Байдена их реализация не последовала.

Так что мы не можем исключить, что вопрос возможного присоединения Азербайджана к Соглашениям обсуждался в Баку с Пезешкианом и будет обсуждаться Алиевым и Эрдоганом.

Азербайджану, как видим, выпала уникальная миссия – понижать напряженность между странами, с которыми он находится (или стремится к добрососедству и развитию экономического, энергетического, транспортно-логистического и иного сотрудничества — Иран) в тесных союзнических отношениях, при том, что те пребывают в режиме противостояния друг с другом (Турция – Израиль, Израиль – Турция, Иран).

На отношения Азербайджана с Израилем не повлиял конфликт последнего с большей частью арабского мира. Более того, АР обеспечивает энергетическую безопасность еврейского государства, способствуя, тем самым, росту его экономики.

Таким образом, Азербайджан считается важнейшей страной для Израиля, включая аспект безопасности, поскольку, в том числе, взаимодействует с антагонистичными ему странами и отличается высокой степенью договороспособности и посреднических навыков.

Имея в виду колоссальную роль США в безопасности Израиля, вполне может сложиться и треугольник Баку — Тель-Авив — США. И, судя по тексту поздравления президента Трампа президенту Алиеву по случаю Навруза, в котором содержится и благодарность за поддержку Израиля и дружбу с ним (вероятно, взята на вооружение, в том числе, организация Баку переговоров между Анкарой и Тель-Авивом), кое-какие мысли в отношении новой «геометрии» безопасности в Вашингтоне имеются.

Можно, конечно, «погадать», есть ли связь между предстоящим визитом Эрдогана в Баку и его готовящимся визитом в США – как считается, вскорости после переговоров с Алиевым. Сам Эрдоган заявил, что проведет личную встречу с Трампом «при первой же возможности», и встреча эта «определит ход развития отношений между Турцией и США». А по данным турецкого агентства Anadolu, Эрдоган заявил, что «По состоянию на данный момент Израиль так и не согласился на режим постоянного прекращения огня. Израиль не намерен гарантировать его соблюдение без давления со стороны США».

Словом, Азербайджан оказался в весьма интересной ситуации (оставим в стороне большую политику и его галопирующий рост влияния в ней), если смотреть на нее просто глазами обывателя: Турция и Израиль не ладят, в то время как Азербайджан находится с обеими странами в ближайших отношениях; Иран не ладит ни с Израилем, ни с Турцией, а Баку, не без подачи самого Тегерана, старается наладить с ним взаимовыгодные добрососедские отношения.

И все лидеры противоборствующих сторон слетаются (в перспективе – и Нетаньяху) в Баку, чтобы Алиев им помог, своим посредничеством и авторитетом, «навести мосты».

Излишне говорить, что в Ереване очень внимательно наблюдают за паломничеством «сильных мира сего» в новый политический центр — это естественно. Гораздо интереснее, что, к примеру, АrmenianРeport констатирует «… сам факт нового статуса Азербайджана!», и задается вопросом: «Ну, что будем делать, как будем реагировать? Не только на сам факт визита в Азербайджан президента Ирана Масуда Пезешкиана, но и на все им сказанное в Баку. А сказал он там немало, мягко говоря, лишнего. Начиная с утверждения, что «права азербайджанского народа должны уважаться, и Карабах должен принадлежать Азербайджану».

И – какой кошмар! – президент ИРИ назвал «Арцах» — Карабахом! А суть-то не в том, что Пезешкиан – этнический азербайджанец, а в том, что «Просто мы имеем дело с изменением позиции официального Тегерана. Там настолько решили ускорить налаживание отношений с Баку, что президент Ирана прибыл в Азербайджан в тот самый день, когда в его стране был объявлен общенациональный траур в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи. А еще в день визита оперативно было сообщено, что в Иране завершены все подготовительные процедуры для приведения в исполнение приговора в отношении Ясина Гусейнзаде, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Тегеране».

И очень не понравилось в Армении признание Пезешкиана: «Находясь здесь (в АР), я не ощущаю себя словно я в чужой стране. Как будто я в Тебризе, Ардебиле. Как будто мы находимся в иранском Азербайджане, где мы родились, выросли и живем».

«По сути, — утешает армянское издание соотечественников, — это был более чем толстый намек на то, что современный Азербайджан может стать частью Ирана. Но это, по замыслу официального Тегерана, произойдет не сейчас. Пока же, по тому же замыслу, стоит сделать все для налаживания диалога с Азербайджаном. Что, естественно, можно трактовать и как снижение, пусть и временное, значимости Армении для ИРИ» (похоже на, как писал поэт, «Надежды юношей питают/Отраду старцам подают», но, все же, «постепенно тают»).

Не обойден стороной и уже отложенный, но не потерявший актуальности визит в Баку израильского премьера: «Ясное дело, что особое место в ходе этих обсуждений будет отведено вопросу Ирана. Да, Азербайджан, как ни крути, может сыграть роль посредника еще и в этом конфликте. Не факт, что это будет удачное посредничество, но то, что оно будет — уже очки в копилку официального Баку. Армения, к сожалению, такую роль сыграть не сумела. В первую очередь потому, что в Израиле не видят нашу страну в этом статусе. Там давно и прочно сделали ставку на Азербайджан, снабжая его смертоносным и самым современным оружием в любых необходимых количествах. В Баку же, в ответ, пытаются еще и с Турцией помирить Израиль».

В довершении ко всему в мае в Баку прибудет и президент Турции: «Формально между двумя визитами нет никакой связи. Формально же турецкие источники сообщают, что Эрдоган намерен посетить азербайджанскую столицу для участия в четвертом совместном заседании двусторонней межправкомиссии. Но все мы взрослые люди и все прекрасно понимаем».

Вывод — alarm! — «Не исключено, что все эти телодвижения официального Баку в итоге оценит президент США Дональд Трамп. … И что мы будем делать в случае, если Трамп скажет что-то про принадлежность Арцаха Азербайджану, если он заявит о курсе на сближение с официальным Баку? В том-то и дело, что нет у нас, как ни крути, реальных механизмов противодействия такому развитию событий. И это — очень большая проблема».

Но и без курса на сближение Баку и Вашингтона, Баку и Тегерана, майского дипломатического «марафона» в Азербайджан у Армении — действительно – проблемы очень большие. И главная для нее проблема – собственная деструктивная недополитика, дипломатическая недоразвитость, сопровождаемая завышенной самооценкой и манией исключительного величия.

Если б не эти обстоятельства, Ереван до востребованности Баку уже в мировой политике не дотянул бы по не идиотическим причинам, но и не стал бы изгоем, по крайней мере, в региональной политике, регулируемой (где получится) определенными силами на Западе, которому он нужен для политической мести ситуационному врагу – тем же не управляемым Азербайджану, России, Турции, иным.

А в Баку – ну, да – «пьют чай», качают нефть, газ; мирят, строят, принимают высоких гостей. И все это – в штатном режиме, без ажиотажа, но и не без приятствия: возводить мосты – не разрушать, а мирить и наращивать политический авторитет гораздо выигрышнее, чем его не иметь.

И если не все дороги ведут в Баку (в мире, как-никак, 6 континентов и более 200 стран, 193 из них – члены ООН), то, по крайней мере – уже многие.