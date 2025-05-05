Житель Кяльбаджарского района Кямиль Абдуллаев 1952 г.р. пропал без вести вчера вечером, отправившись в лес близ села Баян Дашкесанского района для сбора растений.

По имеющийся информации, в последний раз он связывался со своей дочерью.

Как сообщил старший инспектор региональной группы пресс-службы МВД по Гянджинскому региону Эшгин Гасымов, в настоящее время сотрудники районного отделения полиции Дашкесана проводят необходимые поисковые мероприятия для установления местонахождения мужчины. Дополнительная информация будет предоставлена.

Пропавший Кямиль Абдуллаев — отец шехида Шахрияра Абдуллаева.