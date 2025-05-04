Сильный пожар в московской многоэтажке распространился на площади в 100 квадратных метров. Обрушения затронули около 60 квадратных метров здания. На данный момент пожарные смогли остановить открытое горение. Проведена эвакуация жителей всех 15 подъездов.

23:45 При пожаре в многоэтажном доме в Москве погибли три человека, информирует SHOT. Согласно информации МЧС, возгоранию предшествовал мощный взрыв в квартире на верхнем этаже. Всего на данный момент известно о шести пострадавших.

23:10 В Москве в многоэтажном здании на улице Генерала Тюленева произошел взрыв. Об этом информируют местные тг-каналы.

Взрыв вызвал сильный пожар. В результате два человека погибли, 6 пострадали. Пламя охватило 8 и 9 этажи в одном подъезде. Между этажами обрушились перекрытия, сообщили в МЧС.



