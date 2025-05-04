С начала 2025 года совокупное состояние самых богатых предпринимателей России возросло на 14,977 миллиарда долларов. Эти данные приводятся в сообщении Bloomberg в «Индексе миллиардеров».

Лидирует в списке Владимир Потанин, один из основных владельцев «Норникеля», чье богатство возросло на 2,2 миллиарда долларов и достигло 30 миллиардов долларов. На втором месте находится Вагит Алекперов, совладелец «Лукойла», чье состояние увеличилось на 120 миллионов долларов до 25,4 миллиарда долларов. Замыкает тройку Владимир Лисин, бенефициар НЛМК, который потерял 2,3 миллиарда долларов, оказавшись с состоянием в 23,5 миллиарда долларов.