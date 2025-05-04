Срок подачи заявлений на курсы подготовки военнослужащих для прохождения сверхсрочной действительной военной службы продлен до 30 мая 2025 года в новых региональных центрах приёма документов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Достаточно лично обратиться в региональный центр приёма и сдать необходимые документы. Центры будут функционировать в филиалах и службах занятости Государственного агентства занятости в городах Гянджа, Кюрдамир, Масаллы, Бейлаган, Гёранбой, Барда и Куба, а также в Институте имени Гейдара Алиева Национального университета обороны в Баку (адрес: город Баку, Хатаинский район, улица Полада Гашимова, 9а).

К участию в курсах допускаются граждане мужского пола Азербайджанской Республики, имеющие как минимум общее среднее образование, прошедшие срочную действительную военную службу, до 35 лет, а также бывшие военнослужащие сверхсрочной службы, уволенные в запас на основании подпунктов «а» (по окончании срока службы) и «г» (в связи с сокращением штата) статьи 156 «Положения о прохождении военной службы», не достигшие 40-летнего возраста.

Кандидаты, подавшие заявление, направляются в медицинские учреждения Министерства обороны для определения пригодности к военной службе. Лица, признанные годными к службе решением военно-врачебной комиссии, допускаются к следующему — конкурсному — этапу.

При приёме на курсы учитываются индивидуально-психологическая и физическая подготовка, уровень общих знаний, воинский учёт и гражданская специальность (при наличии), а также профессиональная компетентность кандидатов. На основе этих критериев им предоставляется возможность выбора специализации.

После успешного окончания курса кандидаты получают право самостоятельно выбрать регион прохождения службы.