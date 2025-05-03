Азербайджанская команда Qızılqaya-BHOS вошла в число победителей фестиваля авиации, космонавтики и технологий «ТЕХНОФЕСТ-2025», награжденных президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром.

Азербайджанская команда была названа лучшей среди учащихся вузов, соревновавшихся в категории «Туристические технологии».

Ранее с командой Qızılqaya-BHOS встретился председатель Наблюдательного совета «ТЕХНОФЕСТ», глава Фонда турецкой технологической команды (T3) Сельчук Байрактар.

В целом в финальную часть «ТЕХНОФЕСТ-2025» вышли несколько азербайджанских команд.