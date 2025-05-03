В Джалилабадском районе после оползня, вызванного проливными дождями, в селе Узунтепе обнаружены следы древнего поселения. Историк Алескер Мирзазаде уверяет, что найденное поселение охватывает примерно 4–5 гектаров, сообщает Report.

«Судя по найденным артефактам, можно сказать, что памятник является многослойным. Ранее через эту территорию был проложен канал, вырытый на глубину 3–4 метров, что привело к разрушению и смешению культурных слоёв. Оползень произошёл в районе, где сбрасывался грунт с канала. Среди находок преобладают артефакты бронзового, железного веков и средневековья. Конечно, это моё предположение. Более точные выводы можно будет сделать после дополнительных исследований», — сказал ученный.

По словам исследователя, на месте были обнаружены обломки керамических изделий, изготовленных из глины, фрагменты кувшинов и сосудов различной формы и типа, остатки строений из глиняного кирпича, шлак с примесями металла, следы очагов, а также обломки разнообразной глиняной посуды (фигурные кувшины с узким горлышком, горшки, тарелки и др.).

Мирзазаде отметил, что по факту обнаружения древнего поселения уже направлено обращение в соответствующие государственные органы.