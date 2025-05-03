По сравнению с другими странами Центральной Азии и Кавказа государственный долг Азербайджана находится на низком уровне. Об этом заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Танос Арванитис.

Он отметил, что страны Центральной Азии и Кавказа вступили на путь фискальной консолидации, что важно с точки зрения поддержания долговой нагрузки на среднем уровне: «Долговая нагрузка в Казахстане и Азербайджане находится на относительно низком уровне. В большинстве стран региона этот показатель составляет около 30-40% ВВП. В Армении этот показатель несколько выше. В целом же фискальная позиция региона является управляемой».