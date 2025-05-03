В январе-марте этого года из Азербайджана в Швейцарию было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 69,6 миллиона долларов США. Об этом Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 49,3 миллиона долларов США или в 3,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период объем экспорта ненефтяной продукции в Швейцарию составил 9,02 процента от общего объема экспорта Азербайджана. Таким образом, Швейцария заняла четвёртое место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует наибольший объем ненефтяной продукции.

Отметим, что в январе-марте текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24,3% и составил 12 миллиардов долларов США.

Согласно данным, за последний год экспорт по стране вырос на 6,7%, или 401,75 миллиона долларов США, до 6,4 миллиарда долларов США, а импорт увеличился на 52,6%, или 1,9 миллиарда долларов США, до 5,7 миллиарда долларов США. Положительное сальдо внешнеторгового оборота за отчетный период составило 722,9 миллиона долларов США, что на 1,5 млрд долларов США, или в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.