На территории освобожденного от оккупации села Ханйурд Ходжалинского района 2 мая 2025 года взорвался боеприпас. Об этом говорится в совместном сообщении пресс-службы МВД, Генпрокуратуры и АNAMA.

Житель села Джалилли Товузского района Агшин Ариф оглу Мамедов 2008 г.р. получил травму правой руки в результате взрыва детонатора ручной гранаты, в следствии чего у пострадавшего было ампутировано 3 пальца.

По факту в Ходжалинской районной прокуратуре проводится расследование.

«АNAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, не трогать опасные предметы, соблюдать знаки о минной опасности и не заходить на незнакомые территории», — говорится в сообщении.