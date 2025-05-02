Кибератаки приравниваются к военным действиям, поэтому соответствующие органы Азербайджана должны обсудить инцидент с российской стороной. Об этом заявил депутат Расим Мусабеков на заседании временной парламентской комиссии по противодействию внешнему вмешательству.

Он подчеркнул, что повторение подобных атак может приобрести политический характер.

Председатель комиссии Рамид Намазов поддержал эту позицию, добавив, что переговоры с Москвой уже ведутся: «Подобные шаги противоречат нашим отношениям».