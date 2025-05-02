Кибератака на ряд азербайджанских медиаресурсов 20 февраля 2025 года была организована из России. Об этом заявил председатель парламентской комиссии по противодействию внешнему вмешательству Рамид Намазов.

По его словам, за атакой стоит хакерская группа APT29 (Cozy Bear), связанная с российскими структурами и специализирующаяся на операциях против госучреждений, дипломатии, обороны и СМИ. Атака была осуществлена на высоком техническом уровне.

Намазов подчеркнул, что подобные действия противоречат духу союзнической декларации между Баку и Москвой.

Возможной причиной атаки, по его словам, стало закрытие не зарегистрированного в Азербайджане «Русского дома» и обсуждение ликвидации представительства Sputnik.

Напомним, в числе первых атакованных СМИ оказался Minval.az. По предположению редакционной коллегии, атака могла быть связана с публикациями, вызвавшими раздражение в определённых кругах в Москве.

Сайт подвергся масштабной кибератаке 28 января — вскоре после выхода статьи «Как долго Баку будет терпеть гнездо шпионов и провокаторов?», посвящённой деятельности «Русских домов» агентства «Россотрудничество».