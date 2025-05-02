Состоялись совместные азербайджано-турецкие учения среди военных моряков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

Практические занятия прошли на кораблях Военно-морских сил Азербайджана.

В учениях были задействованы корабельная секция учебного центра ВМС Азербайджана и учебная группа Yıldızlar тренировочного центра ВМС Турции.

Основной целью учений является обмен опытом в области ведения морского боя и дальнейшее совершенствование боевой подготовки личного состава в этой области.