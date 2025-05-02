Ни одному пострадавшему от кибермошенничества не вернули ни доллара. Если деньги находятся в Азербайджане, их можно найти, но если они за границей — это нереально. Об этом заявил завотделом по связям с прессой и общественностью пресс-службы МВД полковник Эльшад Гаджиев в ходе панельной сессии в рамках II форума «Общественные процессы в медиапространстве» в Баку.

По его словам, если денежные средства были сняты с карты и в течение часа об этом не сообщили, деньги теряются и выводятся за пределы страны: «Позже уже невозможно определить, куда ушли эти средства. Жертвами киберпреступлений становятся и учителя, и врачи, и высокопоставленные лица. Проблем с безопасностью в банках нет. Не нужно искать виноватых».