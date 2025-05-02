К 2030 году воздушный флот будет пополнен более 20 современными самолетами, об этом сказал начальник отдела внутренних и внешних коммуникаций AZAL Фарид Гусейнов во время выступления на панельной сессии в рамках 2-го форума «Общественные процессы в медиаплоскости», организованного Агентством развития медиа.

«В 2024 году компания обслужила более 4 миллионов пассажиров по 63 направлениям. Это рекордный показатель. К 2030 году планируется пополнить флот более 20 современными самолетами», — сказал он.