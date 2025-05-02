Нет понятия «манатное» такси, во многих случаях они работают незаконно. Об этом на панельной сессии в рамках II форума «Общественные процессы в плоскости СМИ» сказал глава департамента коммуникаций Агентства наземного транспорта Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Вели Мамедов.

В этой связи завотделом пропаганды безопасности дорожного движения и связи с общественными организациями Главного управления Государственной дорожной полиции подполковник полиции Ровшан Тагиев сказал, что дорожная полиция ведёт борьбу с этим.

«Дорожная полиция не может быть прикреплена к одной локации на весь день. Как только сотрудник полиции покидает территорию, так называемые манатные такси возвращаются и снова там паркуются. Несмотря на наказания, проблема всё ещё остаётся нерешенной. У самого водителя должна быть ответственность. Мы стараемся организовывать встречи с такими таксистами, говорим о неприемлемости их деятельности», — сказал он.