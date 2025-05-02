В Министерстве обороны Азербайджана призвали граждан не нарушать запреты на распространение информации о вооруженных силах в медиапространстве. С таким призывом выступил глава пресс-службы оборонного ведомства страны Анар Эйвазов на панельной сессии в рамках 2-го форума «Общественные процессы в СМИ» в Баку.

По его словам, подобные случаи встречаются, несмотря на масштабную просветительскую работу.

«Конечно, просветительская работа важна для предотвращения подобных случаев. Мы проводим встречи и ведем беседы. Естественно, роль медиа здесь также неоспорима», — сказал он.