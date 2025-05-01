Военнослужащие азербайджанской армии, несущие службу в качестве военных наблюдателей в международной миссии по обеспечению безопасности (UNMISS), проводимой под эгидой Организации Объединённых Наций в Республике Южный Судан, демонстрируют высокий профессионализм.

За образцовое выполнение служебных обязанностей в указанной миссии майор Гарагёзов Мехман Хамдия оглу был награждён медалью и почётной грамотой командующим Силами безопасности UNMISS генерал-лейтенантом Моханом Субраманианом, передает минобороны Азербаджана.

За большое мужество и отвагу, проявленные при обеспечении вывода членов патруля из зоны конфликта, не взирая на личную безопасность, тем самым продемонстрировав беззаветную преданность делу, майору М.Гарагёзову был вручён сертификат.

Отметим, что 30 ноября 2018 года Милли Меджлис принял постановление, одобрив размещение и участие военного контингента Азербайджана в составе четырёх военнослужащих в миротворческой миссии, проводимой под эгидой Организации Объединённых Наций в Республике Южный Судан.