Сегодня в 11:00 начался электронный прием детей в 1-й класс. В настоящее время наблюдаются проблемы при доступе к порталу из-за большого количества запросов, поступающих в систему одновременно.

Как сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования, технический персонал принимает необходимые меры для обеспечения стабильной и бесперебойной работы системы.В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день идет только процесс регистрации родителей в электронной системе. Отбор школ и учителей начнется 6 мая. На данный момент более 1000 пользователей успешно зарегистрировались, создав личный кабинет через портал mektebeqebul.edu.az.

Как заявили в Управлении образования Баку, в целях оказания помощи родителям в процессе электронной регистрации для учебы в первых классах общеобразовательных учреждений в 2025-2026 учебном году в школах при Управлении образования Баку начали функционировать 30 альтернативных регистрационных центров. В то же время в связи с процессом зачисления в первые классы граждане могут обратиться в отделы образовательных услуг центров «ASAN xidmət» № 5, 6 и 7.

Гражданам, которые не смогли самостоятельно пройти электронную регистрацию посредством системы www.mektebeqebul.edu.az или не имеют доступа к интернет-ресурсам, рекомендуется обращаться в ближайший альтернативный регистрационный центр на соответствующей территории.