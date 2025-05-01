В соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2025 год, были проведены командно-штабные учения.

Как сообщает минобороны, задействованные в учениях подразделения были выдвинуты в районы проведения учений по сигналу «Тревога», были проверены их манёвренные возможности, а также умения командиров и штабов управлять подразделениями в условиях оперативной обстановки.

В ходе учений, проводившихся в соответствии с условиями реального боя, подразделения точным огнем уничтожили цели условного противника.

Все задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений, были выполнены в полном объёме.