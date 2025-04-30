В США дан старт очередной провокации армянских лоббистов. Комиссия по правам человека имени Тома Лантоса Конгресса США провела слушания по правам человека в Азербайджане. Слушания проходили под председательством члена Палаты представителей Криса Смита.

И вот, как теперь радостно сообщает радио «Азадлыг», в этой комиссии готовится законопроект, который Крис Смит назвал «Права человека в Азербайджане после Конференции ООН по изменению климата COP29». Смит уверял, будто бы в Азербайджане «диктатура» и едва ли не феодальный строй, возмущался, что COP29 в Азербайджане использовали для повышения своего престижа и т. д. Ну и, разумеется, озвучил главное: членов Конгресса, по его словам, очень интересует, какую политику будет проводить в отношении Азербайджана администрация Дональда Трампа.

И в общем-то понятно, что происходит. После поздравительного письма Дональда Трампа Ильхаму Алиеву в связи с праздником Новруз, где хозяин Белого дома отметил: «По мере того как наши страны продолжают двигаться к новым успехам, я с нетерпением жду возможности работать с вами. Соединённые Штаты остаются твёрдым сторонником суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана», — в рядах армянского лобби занервничали. Здесь уже начали понимать, что эпоха Байдена и его «самой проармянской администрации» безнадёжно закончилась, а в Вашингтоне укрепляется тренд на сотрудничество с Азербайджаном. Не то чтобы персоны вроде Криса Смита особенно волновала судьба Армении на этом фоне. Но им надо будет как-то отчитываться перед своими спонсорами из армянских лоббистских группировок. Что уже диктует вполне прочитываемый план действий: вставлять палки в колёса и препятствовать сближению Вашингтона и Баку.

Спекуляции по поводу «прав человека» здесь — давний и испытанный инструмент. Как и, назовём вещи своими именами, попытки «информационного паразитирования» на громких международных мероприятиях, проходящих в Баку. Вопли в стиле «какой ужас, они используют это для улучшения своего имиджа, и в результате мир забыл о “катастрофической ситуации с правами человека”» мы слышали в связи с «Евровидением», первыми Европейскими играми, автогонками «Формула-1», финалом Лиги Европы, где играли «Челси» и «Арсенал»… Теперь такую же истерику закатывают в связи с COP29. И то, что климатический саммит прошёл в ноябре, а сейчас на календаре кончается апрель и начинается май, персон вроде Криса Смита не смутило. В самом деле, им надо взносы в предвыборную кампанию отрабатывать, громкого и актуального «кейса» по поводу «прав человека в Азербайджане» не нашлось — вот и приходится «проявлять креатив».

Здесь, конечно, можно ожидать возмущённого хора: как это так — люди переживают о «правах человека», заботятся о продвижении демократии, а такие скептики, как азербайджанские журналисты, видят во всём исключительно поиски армянского лобби. Но вся проблема в том, что на тех же слушаниях о «правах человека» тот же самый Крис Смит заявил, что им следует работать над освобождением удерживаемых правительством Азербайджана «армянских политических заключённых и военнопленных», защищать армянское культурное наследие и держать открытым вопрос о праве на возвращение армян в Нагорный Карабах.

Более того, на слушания пригласили… Джареда Генсера, адвоката Рубена Варданяна. Нет, не кого-то из азербайджанской оппозиции, правозащитников, даже не вышедшую окончательно в тираж Лейлу Юнус, а адвоката кремлёвского олигарха-провокатора, которого сейчас судят в Баку. Мало того, на эти же слушания привели и Артака Бегларяна, который разглагольствовал о «геноциде народа Арцаха» и требовал прекратить любую помощь Азербайджану. Если кто забыл: приглашение на такого рода слушания бывших чиновников свергнутой оккупационной хунты — это открытый выпад против территориальной целостности Азербайджана, которую президент США признаёт и поддерживает. А вот у Криса Смита мнение, похоже, другое. Но, разумеется, об этом уже радио «Азадлыг», Meydan TV и прочие грантовые марионетки не рассказывают.

И вот интересно: какой степенью клинической наивности надо обладать, чтобы считать деятельность Криса Смита и ему подобных «крыс» заботой о правах человека, продвижением демократии и прочими красивостями, а не «чёрным пиаром» против Азербайджана по армянскому заказу? И да, это действительно клиническая наивность — или что-то другое?