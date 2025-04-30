В Азербайджанском квартале турецкого города Кахраманмараш, пострадавшего от мощного землетрясения в 2023 году, завершено строительство домов.

Дома, построенные в современном архитектурном стиле, оснащены солнечными панелями.

На территории возведено 26 четырехэтажных жилых зданий, где будет 456 квартир и 328 нежилых помещений. Жилой массив состоит не только из домов, но и различных торговых и социальных объектов, парков, мест отдыха, детских площадок.

Здесь также открылась школа имени Гейдара Алиева, где ученики начали занятия. В здании современного учебного заведения — 20 классных комнат, три лаборатории, три комнаты для подготовительного отделения, а также ателье-мастерские, перечисляет издание, подчеркивая, что строительство было завершено в сжатые сроки.

Работы, осуществляемые на территории массива «Азербайджан» по линии азербайджанского правительства, оцениваются в $100 млн. Исполнительным органом правительства Азербайджана в рамках проекта выступает Государственное агентство жилищного строительства (MİDA).