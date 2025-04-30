Лидер США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему является сторонником идеи вхождения Канады в состав США на правах 51-го штата.

«Вот в чем проблема с Канадой: мы субсидируем их на сумму $200 млрд в год. И нам не нужен их бензин, их нефть, их древесина. Нам не нужны любые виды их энергоносителей. Нам не нужно ничего из того, что у них есть. Я говорю, что это был бы отличный 51-й штат», — приводит The Atlantic слова Трампа.

По его словам, среди канадцев у него много друзей и в их числе легендарный хоккеист Уэйн Гретцки. «Я не хочу портить его репутацию в Канаде. Я сказал: «Просто притворись, что ты меня не знаешь», — заявил Трамп.

«Помните, если они станут штатом, у них не будет пошлин», — отметил президент.