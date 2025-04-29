Вооружённые силы Пакистана сбили индийский квадрокоптер, который пересёк линию контроля в районе Манауар сектора Бхимбера. По данным службы безопасности ВС Пакистана, индийская сторона пыталась использовать беспилотник для разведки, однако пакистанские военные оперативно отреагировали и нейтрализовали беспилотник.

Силовые структуры подчеркнули, что действия вооруженных сил Индии были своевременно пресечены, а армия Пакистана готова к немедленному и эффективному ответу на любые проявления агрессии.

Обострение между Индией и Пакистаном продолжается на фоне инцидента, произошедшего 22 апреля в Пахалгаме, где в результате теракта погибли 26 человек и ещё около десяти были ранены. Несмотря на отсутствие доказательств, индийские власти обвинили в случившемся Пакистан и в одностороннем порядке приостановили действие договора о водных ресурсах по системе Инда.

Официальный Исламабад категорически отверг обвинения, осудил случившееся и выразил готовность к независимому расследованию. Премьер-министр Шахбаз Шариф заявил, что Пакистан открыт к сотрудничеству с целью установления истины.

Между тем, в ответ на риторику из Нью-Дели, пакистанское политическое и военное руководство предостерегло Индию от любых «авантюр», подчеркнув, что ответ будет жёстким и запоминающимся.