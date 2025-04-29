В Баку сотрудниками 11-го регионального управления экологии и природных ресурсов и Группы мониторинга загрязнения окружающей среды проведен очередной мониторинг в объектах общественного питания и ресторанах.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, в ходе контрольно-измерительных работ установлено, что количество отходов, выбрасываемых в воздух следующими дворцами бракосочетаний и ресторанами, превышает норму:

«Xəmsə», «Ağ Çiçəyim», «Afrodita Palace», «Arzu», «Şahzadə», «Leyla Plaza», «Kolissa Hall», «White Palace», «Qızıl Qaya», «Golden Baku», «Baku Castle», «Qəbələ-Xanlar», «Xankəndi», «Çətir», «Alaçatı Mood», «Kafe Faiq», «Tovuz Manqal», «3 Mərtəbə», «Sunrise».

«По фактам в отношении уполномоченных представителей объектов составлен протокол, на каждый объект будет наложен штраф в размере 2 500 манатов», — добавила она.