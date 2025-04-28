В январе-марте 2025 года уровень единовременной загрузки гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане составил 19,3% (в январе-марте 2024 года – 17,8%). Такие данные приводит Госкомитет статистики, сообщает АПА.

В Шабране этот показатель составил 68,2%, Гусаре – 43,5%, Нафталане – 31,2%, Баку – 28%, Сабирабаде – 27,2%, Габале – 24,5%, Барде – 19,7%, Агдаме – 19,2%, Шамахы – 16,4%, Агстафе – 16,3%, Бейлагане – 15,7%, Лянкяране – 15,6%, Губе – 15,3%, а в других городах и районах – ниже 15,3%.

77,5% ночевок иностранцев и лиц без гражданства зафиксировано в Баку, 12,7% — в Гусаре, 3,5% — в Нафталане, 2,7% — в Габале, 1,8% — в Губе, 0,4% — в Шамахы и 1,4% — в гостиницах других городов и районов.

Число ночевок граждан Азербайджана в отелях увеличилось на 10,8% по сравнению с январем-мартом 2024 года, составив 383,4 тыс, что составляет 44,2% от общего числа ночевок.