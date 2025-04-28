На продолжающемся заседании Бакинского военного суда были продемонстрированы видеоматериалы, связанные с оккупацией Шушинского района.

Среди представленных доказательств были репортажи армянской стороны времён оккупации, а также записи с участием ключевых фигур, руководивших операцией захвата города.

На одном из видеоматериалов генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян («Командос») рассказывает о захвате Шуши и участниках операции. Также отмечалось, что план оккупации был представлен Вазгену Саркисяну, который одобрил его.

По словам помощника Генерального прокурора Азербайджана Тугая Рагимли, эти факты доказывают причастность армянского военно-политического руководства к оккупации.

В других видеозаписях упоминались имена командиров, руководивших атакой на Шушу: Самвел Бабаян, Сейран Оганян, Валерий Чичян и Аркадий Карапетян. В армянском репортаже также говорилось, что целью нападения было «очищение города от ползающих насекомых».

Дополнительно был представлен видеоматериал с записями генерал-полковника Гургена Далибалтаяна (1926–2015), который подтвердил участие Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в разработке и реализации операции. Он подчеркнул, что значение захвата Шуши для Армении было крайне велико.