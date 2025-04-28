В соответствии с планом подготовки на 2025 год, авиационными подразделениями Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полёты на учебных самолётах «Super Mushshak».

Как сообщает минобороны Азербайджана, после проверки состояния здоровья лётных экипажей и оглашения правил безопасности военные пилоты провели контрольный осмотр учебных самолётов «Super Mushshak».

Cогласно плану полетов, молодые пилоты успешно выполнили задачи по взлёту и посадке, полёту в составе авиационных групп по заданным маршрутам, пилотажные манёвры на различных высотах и другие учебные задачи.

В ходе полётов, проводимых в целях повышения боевой подготовки и практических навыков военных пилотов, были достигнуты все поставленные цели.