Сотрудники береговой охраны КНР высадились на спорный остров Сэнди-Кей, который находится недалеко от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает газета South China Morning Post, по данным которой это произошло в середине апреля.

Отмечается, что китайские моряки развернули государственный флаг для «объявления суверенитета над рифом», на который также претендуют Филиппины.

Этот остров представляет собой песчаную отмель площадью чуть больше 200 кв. м, но для Китая он имеет стратегическое значение, так как международное право предоставляет ему суверенитет над морем этой территории, отмечает FT. При этом, в 12 морских милях (около 22 км) находится остров Титу, который Филиппины используют для мониторинга активности китайской стороны в этом районе.

Пока признаков постоянного присутствия Китая на Сэнди-Кей или его освоения нет. Представитель филиппинской службы морской безопасности проинформировал, что китайская береговая охрана покинула остров после развертывания там флага. Но заявление Пекина о суверенитете означает, что Китай может «усилить свои притеснения против нас в Пагасе», подчеркнул он, используя филиппинское название острова Титу.