Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилится до 20,8-28,4 м/с. Эта информация приводится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

При этом объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемым в стране сильным ветром.

Отмечается, что в Нахчыванской АР, Физули, Джебраиле, Губадлы, Зангилане, Агдере, Ханкенди, Ходжавенде, Шуше, Хызы, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Саляне, Уджаре, Кюрдамире, Саатлы, Сабирабаде, Зардабе, Имишли, Агджабеди, Бейлагане, Джалилабаде, Масаллы, Лянкоране, Лерике, Ярдымлы, Астаре, Билясуваре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Губе, Агсу, Шамахы и Балакене ожидается западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9–20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Кяльбаджаре, Лачыне, Агдаме, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Гаджигабуле, Нефтчале, Гобустане, Гяндже, Самухе, Геранбое, Нафталане, Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Гусаре, Шеки, Огузе, Загатале, Гахе, Исмаиллы, Габале, Агдаше и Гёйчае северо-западный ветер усилится до 20,8–28,4 м/с.