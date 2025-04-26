Российский лидер Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Данную информацию поведал пресс-секретарь российского лидерам Дмитрий Песков.

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — заявил он.

По его словам, ранее «Путин говорил об этом уже неоднократно».