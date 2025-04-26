США провели очередное испытание гиперзвуковой ракеты средней дальности Long Range Hypersonic Weapon или Dark Eagle, которая разрабатывается для оснащения армии и ВМС США.

Об этом сообщает Orlando Sentinel.

Запуск ракеты осуществили с 46-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в направлении Атлантики. Испытание проводилось по поручению Минобороны США.

«В настоящее время мы оцениваем результаты испытания», — сообщили в американском оборонном ведомстве, не приведя никаких деталей.

Первое успешное испытание Dark Eagle было проведено в декабре 2024 года.