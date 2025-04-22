В поселке Локбатан проводится откачка дождевой воды, затопившей дворы.

Об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

В результате интенсивных осадков произошло повышение уровня воды в озерах, расположенных на территории поселка. На территории поселка, именуемой Первый массив, вода затопила дома и дворы. Сотрудники службы с помощью спецтехники приступили к откачке воды.

Начальник Управления водоканала Гарадагского района Султан Амирасланов сообщил, что дождевая вода, скопившаяся в подвалах и дворах частных домов в Первом массиве откачивается при помощи специальной техники.

Отмечается, что по заказу Государственного агентства водных ресурсов были подготовлены проектные документы для создания системы водоотведения на территориях, где отсутствует централизованная система канализации. Строительство систем сточных вод в населенных пунктах идет поэтапно и в соответствии с планом мероприятий.