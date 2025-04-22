Великий ученый Альберт Эйнштейн как-то изрек фразу, ставшую афоризмом на века: «Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчёт Вселенной я не вполне уверен». Судя по всему, многоуважаемый ученый не был хорошо знаком с представителями «древнейшего и многострадального» народа, иначе к понятию «глупость» он еще добавил бы и определение «цинизм».

Не ошибемся, если отметим тот факт, что «цинизм» и «лицемерие» давно и не без основания стали своего рода характеристикой подавляющего большинства армянского народа. Лишь единицы пытаются разорвать порочный круг «армянского величия», да и то их немедленно объявляют предателями или врагами народа.

Ни для кого не секрет, что наши совсем недобрые соседи любят «плясать на костях мертвецов», на протяжении почти ста лет пытаются трясками по поводу «геноцида армян» убедить мир, что сказка – есть быль. Но и это не все.

Армянские паблики пытаются манипулировать смертью Папы Римского. И даже после смерти Франциска II армяне не оставляют его в покое. Мало того, Папу обвиняют в том, что был буквально подкуплен азербайджанскими властями. В таком случае возникает вопрос: если Папу подкупили, значит, подкупили Ватикан. Если подкупили Ватикан, то Азербайджан главенствует над всем христианским миром?

Однозначно, что истинные верующие в Армении таким бредням не поверят. Однако негоже «первой в мире христианской стране» издеваться над Папой. Сегодня армяне называют себя основоположники христианства, причем утверждают, что стали ими еще до рождества самого Христа. Но вот в чем фокус. Армяне, которые тайно поклоняются языческой богине Анаит, обвиняют азербайджанцев во всех смертных грехах, в частности в коррупции.

Понятно, что в Армении прибегают к любым методам, чтобы выставить Азербайджан не в лучшем свете. Понятно и то, что армянское лобби невероятным образом пытается связать смерть Папы Римского с Азербайджаном…

Но армянскую логику понять невозможно. Впрочем, уже выглядит нелепо, потому что «логика» и «армяне» — два противоположных понятия.

Предположим, что Баку подкупил Папу Римского. Тогда возникает резонный вопрос: ЗАЧЕМ? Будем исходить из человеческой логики? Если Баку решает проблемы, исходя из норм международного права, с какой стати «подкупать» Папу?

Не мудрено, что армяне не смогли объяснить схему «подкупа». Все потому, что невозможно объяснить то, чего не существует. Тут даже самая изощренная армянская фантазия не справится. Просто у них одна цель и, похоже, на века — очернить Азербайджан. Однако фантазеры забыли придать этой клевете правдоподобный характер, а потому получилось как всегда и даже более того — смешно.

Если следовать логике армян, то 88-летний понтифик, который уже несколько месяцев испытывал серьезные проблемы со здоровьем, настолько серьёзные, что репетиции его похорон проходили ещё в феврале, решил перед самой смертью пуститься во все тяжкие и за определенную плату закрыть глаза на «этнические чистки и разрушение средневековых монастырей первой христианской нации».

Так называемый эксперт по международным отношениям, общественному управлению и безопасности Сосси Татикян так и написала в сети X: «Папа Римский был настолько “прогрессивен”, что был буквально подкуплен фондом Алиева автократической мусульманской страны не только для того, чтобы игнорировать проводимые им этнические чистки и разрушение средневековых монастырей первой христианской нации…»

Что тут скажешь? Тут только одна наука способна объяснить происходящее в головах соседей, и та — медицина. Потому что так лихо переиначить слова Папы Римского способен только безумный… Нужно совсем не иметь разума, чтобы не понять простых и ясных поступков, действий.

Что же касается Папы Римского, оказавшего благосклонность к Азербайджану, то вина не в нем. Да упокоит его душу Всевышний, он просто устал считать «жертв геноцида». Их число увеличивается из года год…