Владелец строительной компании «Şərur MTK» Исфендияр Ахундов (известный как Шарурлу Исфендияр) признан обвиняемым по делу, возбужденному в порядке частного обвинения. Такое решение, по данным местных СМИ, принял Бинагадинский районный суд.

Как сообщил адвокат предпринимателя Эмиля Самандарова Асим Аббасов, Ахундов не явился на заседание, но суд посчитал возможным рассмотреть дело без него.

Поводом для жалобы стало заявление Ахундова, который публично назвал Самандарова мошенником — несмотря на отсутствие окончательного решения суда.

Ахундову вменяются клевета (ст. 147.2) и оскорбление (ст. 148) УК. Частный обвинитель требует для него наказания в виде лишения свободы.