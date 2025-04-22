По инициативе и при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО, а также соответствующим решением Национальной академии наук Азербайджана 100-летняя годовщина со дня смерти выдающегося ашуга Алескера включена в программу мероприятий ЮНЕСКО, которые будут отмечаться в 2026-2027 годах.

Об этом сказал генсек Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев.

Он отметил, что тот факт, что этот вопрос обсуждался и был одобрен на 221-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО в апреле, является большим достижением.