Два нефтяных танкера загорелись после взрывов к югу от Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«Два танкера, отключив навигационные системы и системы автоматической идентификации, попытались тайно пройти через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту, однако подорвались на морских минах и загорелись», – говорится в сообщении.

В КСИР также заявили, что еще два танкера пытались скрытно пройти через пролив, однако после предупреждений иранских военных изменили курс и вернулись в сторону Персидского залива.