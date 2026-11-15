Сильный ураган обрушился на индонезийские провинции Западная Ява и Лампунг, разрушив около 400 домов, четыре учебных заведения и 25 торговых павильонов. Об этом сообщают российские СМИ.

Мощные порывы ветра срывали крыши с построек и разбрасывали обломки. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Во время разгула стихии в школах никого не было: в населенных пунктах было воскресенье, выходной день.

Масштабы ущерба еще предстоит оценить. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как над жилыми кварталами и мечетью в потоках дождя кружат сорванные с крыш фрагменты, обломки конструкций и мусор.

