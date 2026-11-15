Бывший президент США Джо Байден в своих мемуарах резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в том, что личные политические амбиции для него важнее стратегических интересов страны. Об этом пишет The Wall Street Journal, публикуя выдержки из его книги «Обещай мне, Америка», которая поступит в продажу 17 ноября.

Байден признался, что между ним и Нетаньяху никогда не было полного доверия. По словам бывшего американского лидера, израильский премьер манипулировал фактами и использовал демократические процессы в своей стране ради личных политических целей.

Отдельно экс-президент США затронул гуманитарные последствия войны в секторе Газа, выразив глубокую обеспокоенность гибелью мирных жителей.

«Я глубоко переживаю из-за огромного числа невинных палестинцев, ставших жертвами конфликта. Страдания мирного населения, не имеющего никакого отношения к (палестинскому движению) ХАМАС, невозможно забыть», – написал Байден.

Он добавил, что произошедшее оставило глубокий след в его душе и повлияло на его взгляды на международные отношения и политику.