Израильская разведка «Моссад» передала ЦРУ данные о возможной подготовке Ираном атаки на президента США Дональда Трампа и высокопоставленных представителей его администрации с помощью беспилотников. Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на израильские и американские источники.

По информации собеседников издания, после получения этих данных в США усилили меры безопасности. Публичные выступления Трампа ограничили, а некоторых высокопоставленных американских чиновников переселили из собственных домов в защищенные объекты.

Источники газеты также утверждают, что за последние дни шансы на достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном заметно снизились. Одной из причин этого, по их словам, стали разведданные, переданные ЦРУ израильской стороной.

Как отмечает Israel Hayom, полученная информация стала одним из факторов, повлиявших на изменение позиции Трампа в переговорах с Ираном.