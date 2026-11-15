Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от целей «спецоперации» в рамках переговоров об урегулировании войны против Украины.

«(Переговорная) линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей «специальной военной операции», которые были сформулированы президентом (России Владимиром Путиным) в июне 2024 года и никогда с тех пор не менялись», – сказал Лавров сказал в интервью «Вестям».

Комментируя возможное участие Европы в переговорах, глава российского МИД заявил, что европейские страны понимают, что могут упустить возможность повлиять на процесс, и «хотят заскочить на подножку последнего вагона».

«Но при этом все равно их заявления подтверждают отсутствие понимания того, какая роль может быть им отведена», – добавил министр.

Отдельно Лавров раскритиковал позицию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, ее рассуждения о необходимости перемирия без учета интересов России в контексте переговоров по Украине «абсолютно тупиковые».