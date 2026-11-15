В Нижнекамске Татарстана после ночной атаки беспилотников вспыхнул пожар на одном из предприятий, предположительно, «Нижнекамскнефтехиме». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Жители города сообщают об ударе по промышленному объекту. На появившихся в сети видео виден крупный пожар. По словам очевидцев, атака продолжалась и после первого удара.

Российские власти пока не обнародовали официальную информацию о последствиях атаки.

«Нижнекамскнефтехим» входит в холдинг «Сибур» и считается одним из крупнейших нефтехимических предприятий России и мира. Завод выпускает синтетические каучуки и пластмассы.

