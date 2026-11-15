Руководители крупных американских компаний все чаще отказываются от знакомств или обращаются к специалистам по подбору партнеров и безопасности, опасаясь утечек личной информации и репутационных скандалов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, некоторые топ-менеджеры из соображений конфиденциальности просят спутников не пользоваться телефонами и не разглашать место встречи уже на первых свиданиях. Для встреч они выбирают небольшие кафе в будние дни, а не дорогие рестораны в выходные. Другие и вовсе предпочитают отказаться от знакомств из-за риска утечки личных данных.

Основательница компании по подбору партнеров для руководителей крупных технологических корпораций Эми Андерсен рассказала WSJ, что ищет подходящих кандидатов в зашифрованной базе данных с учетом пожеланий клиентов. Претенденты проходят тщательную проверку и подписывают соглашения о неразглашении. Услуги компании Андерсен стоят от $75 тыс. до $500 тыс.

Топ-менеджеры опасаются, в частности, кражи интимных фотографий и появления дипфейков в интернете. Специалисты также проверяют, не связаны ли потенциальные партнеры с делами, которые могут навредить репутации клиента, отмечает WSJ.

«Если человек обсуждает все подряд в интернете, у него очень открытое присутствие в социальных сетях, этого может быть достаточно, чтобы руководство решило, что это неподходящий вариант», – рассказал изданию руководитель отдела защиты частных клиентов другой компании Коди Шульц.

Поводом для повышенного внимания к этой теме стала история с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом. В четверг он покинул пост главы компании и вышел из ее совета директоров. Еще 8 ноября совет директоров Nvidia объявил о начале расследования в отношении Хуанга. Тот признался в романтических отношениях с женщиной, которую подозревали в шпионаже.