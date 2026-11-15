Массовый сбой в авиасообщении США выявил серьезные проблемы в работе системы управления воздушным движением, десятилетиями нуждающейся в модернизации. Об этом пишет Financial Times.

Тринадцатого ноября в телекоммуникационных системах Федерального управления гражданской авиации США (FAA) произошел сбой. В ночь на 14 ноября ведомство ввело временный общенациональный запрет на вылеты из аэропортов. В результате более 15 тыс. рейсов по всей стране задержали или отменили.

Позже министр транспорта США Шон Даффи объяснил произошедшее «плановыми работами» по замене устаревших медных проводов на оптоволокно.

Как отмечает FT, лишь в начале ноября министерство транспорта объявило об отказе от дискет в американских центрах управления воздушным движением. Решение приняли всего за неделю до масштабного сбоя.

Сам Даффи, «в прошлом лесоруб и участник реалити-шоу», признавал, что авиадиспетчеры до сих пор используют «наследие 1970х» – бумажные полоски с данными о рейсах. Во многих узлах системы также сохраняется устаревшее оборудование.

Еще одна проблема, на которую обращает внимание издание, — финансирование управления воздушным движением. В США оно зависит не от сборов с пользователей, а от бюджетной и налоговой политики.

«Объемы выделяемых средств определяются не реальными потребностями, а налоговой политикой, из-за чего ситуация в системе продолжает ухудшаться», – заявил бывший чиновник FAA Уильям Восс.

Сейчас Минтранс США пытается модернизировать систему за счет выделенных Конгрессом $12,5 млрд. Однако бюджет FAA на капитальные вложения не увеличивается. С учетом инфляции и роста пассажиропотока это фактически означает сокращение финансирования.

По словам Восса, обсуждения необходимых изменений неоднократно заходили в тупик из-за «мелочных споров».