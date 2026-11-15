Бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за недостаточную благодарность и постоянные требования к Вашингтону. Выдержки из книги «Обещай мне, Америка», которая поступит в продажу 17 ноября, публикует The Wall Street Journal.

При этом Байден признал, что актерское прошлое Зеленского «оказалось очень хорошей подготовкой» к роли лидера страны во время войны. Однако в личном общении украинский президент, по его словам, бывал непростым собеседником.

«В наших личных беседах Зеленский мог быть капризным и упрямым и не таким благодарным, как я ожидал», – написал бывший американский лидер.

Байден также признался, что его раздражали постоянные просьбы Киева о дополнительном оружии и финансовой помощи.

Отдельно в мемуарах он рассказал, как отказался помогать команде Дональда Трампа начать переговоры с Москвой еще до инаугурации нового президента. После победы Трампа на выборах в 2024 году его представители попросили Байдена подписать письмо, которое позволило бы новой администрации провести прямые переговоры с Россией до вступления в должность. Однако бывший президент отказался, поскольку не хотел давать команде преемника карт-бланш «на то, что стало бы своего рода капитуляцией за счет Украины».