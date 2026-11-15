В Ростовской области в результате ночной атаки украинских беспилотников погиб человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в Таганроге повреждена электроподстанция, обеспечивающая энергоснабжение железной дороги. Без электричества остались участки от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка, из-за чего движение поездов пришлось остановить.

По словам Слюсаря, главный инженер электроподстанции погиб. Еще четыре человека пострадали после падения обломков беспилотников на автомобили на трассе и на автозаправочной станции.

Российские СМИ отмечают, что после атаки загорелась еще одна подстанция в квартале Шубин.

В Неклиновском районе повреждено полотно моста через железнодорожные пути на 64-м километре трассы Р-280. Движение по нему перекрыли, транспорт направляют в объезд через Таганрог и село Покровское. Трасса связывает Ростов с оккупированными территориями юга Украины.