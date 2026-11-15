Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон предложил не допускать Россию к переговорам об урегулировании войны против Украины. Свою позицию он изложил в соцсети X.

«Россия… не должна иметь места за столом переговоров», – написал эстонский политик.

При этом он подчеркнул, что переговоры необходимы для достижения «справедливого и прочного мира».

Выработать стратегию завершения войны Михкельсон предложил руководителям США и европейских стран вместе с Украиной. По его мнению, именно им следует определить дальнейшие шаги для прекращения боевых действий.

Кроме того, парламентарий призвал укреплять евроатлантическую систему безопасности, в основе которой должна оставаться НАТО. Украину он предложил включить в эту архитектуру, назвав такой подход одним из условий долгосрочного мира в Европе.