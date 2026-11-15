Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо лидеру Палестины Махмуду Аббасу. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Государства Палестина», – говорится в письме.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Палестиной, основанным на принципах дружбы и взаимного уважения.

«Азербайджан, всегда демонстрируя солидарность в отношении палестинского вопроса, поддерживает урегулирование этой проблемы на основе принципа двух государств, согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН, путем создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Мы и впредь будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку братскому палестинскому народу», – отметил азербайджанский лидер.

Он поздравил палестинского лидера, пожелав ему крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя спокойствия и благополучия палестинского народа.