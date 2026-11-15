В Персидском заливе у побережья Омана атакован нефтяной танкер, связанный с Индией. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«UKMTO уведомлено о сообщениях от индийских морских ведомств об атаке на шедший в восточном направлении танкер в Персидском заливе перед входом в Ормузский пролив», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, судно находилось неподалеку от оманского города Хасаб во время атаки.

Экипаж не пострадал. Информация о повреждениях судна и возможном ущербе окружающей среде пока не поступала.

UKMTO рекомендовало другим судам соблюдать осторожность при проходе через этот район и сообщать ведомству о любой подозрительной активности.